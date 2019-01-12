Суть происходящего в связи с Мехманом Гусейновым умышленно искажена.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев.

По словам депутата, анализируя материалы, распространяемые в последние дни в зарубежной прессе в связи с блогером Мехманом Гусейновым, и обращения ряда международных структур, напрашивается вывод о том, что в большинстве случаев реакция на этот вопрос неадекватна, и чувствуется, что суть происходящего умышленно искажена. «Это вызывает серьезную обеспокоенность, и в то же время вводит в заблуждение местную и международную общественность, ограничивая возможность получить информацию о том, в чем все-таки состоит правда. Одним из главных, беспокоящих меня моментов является то, что в зарубежной прессе опубликованы не соответствующие действительности материалы о том, что против Мехмана Гусейнова возбуждено новое уголовное дело, что он будет арестован на семь лет, поэтому начал голодовку, и столкнулся с угрозой смерти. Поскольку ситуация, сложившаяся в связи с Мехманом Гусейновым, серьезно беспокоит меня как вице-президента ПА ОБСЕ, то я попытался выяснить достоверность распространяемой о нем информации, суть нового обвинения, выдвинутого против него, обсудил с соответствующими структурами вопрос для получения точной информации о состоянии его здоровья, и попытался внести ясность в некоторые вопросы. Стало известно, что инцидент, произошедший между Мехманом Гусейновым и сотрудником тюрьмы, направлен на расследование в органы прокуратуры. Произошедший инцидент объективно и справедливо расследуется, и по завершению процесса общественность будет проинформирована о его результатах», — отметил Гулиев.

Относительно информации, распространенной в зарубежных медиа и обращениях некоторых международных организаций о тяжелом состоянии здоровья Мехмана Гусейнова и о том, что он едва ли не при смерти, то Гулиев отметил, что эта информация необоснованна.

«Из официальной информации становится ясно, что Мехман Гусейнов не проводит голодовку, чувствует себя нормально, в его отношении не допускаются противозаконные действия, не оказывается давление и не допускается никакой дискриминации. Эти факты отражены в информации предоставленной посетивших его представителей омбудсмена Азербайджана, правозащитных организаций, зарубежных посольств, а также самого Мехмана Гусейнова», — сказал Гулиев.

Вице-президент ПА ОБСЕ выразил надежду на то, что права Мехмана Гусейнова будут полностью защищены в рамках законодательства, а также прекращены политические манипуляции вокруг этой темы.

«В заключение призываю правоохранительные органы объективно и справедливо расследовать инцидент, произошедший с Мехманом Гусейновым, а также обращаюсь к международным организациям, посольствам и зарубежным медиа — не делать скороспелых и односторонних выводов по этому вопросу, не имея подробной информации, относительно его сути, а дождаться результатов расследования», — подчеркнул Гулиев.

Minval.az