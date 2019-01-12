Минимум 20 человек получили ранения из-за сильного взрыва, произошедшего в субботу утром в одном из центральных кварталов Парижа, сообщают в столичной полиции.

Состояние двух пострадавших — критическое.

По информации Figaro, среди пострадавших — трое пожарных.

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Мощный взрыв произошёл в одном из зданий в Париже. Об этом сообщили в полиции города. По данным ведомства, инцидент произошёл на улице Тревиз. Местных жителей призвали избегать этой территории, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи.

Сообщается, что взрыв произошёл в булочной в IX округе города, в здании начался пожар.

Forte explosion dans le 9e à Paris: un témoin raconte la scène pic.twitter.com/FJjFirLsgl — BFMTV (@BFMTV) 12 января 2019 г.

— Emily Molli (@MomesMolli) 12 января 2019 г.

Взрыв мог произойти из-за утечки газа в одном из зданий, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

По данным телеканала, в результате инцидента есть пострадавшие.

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