Минимум 20 человек получили ранения из-за сильного взрыва, произошедшего в субботу утром в одном из центральных кварталов Парижа, сообщают в столичной полиции.
Состояние двух пострадавших — критическое.
По информации Figaro, среди пострадавших — трое пожарных.
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Мощный взрыв произошёл в одном из зданий в Париже. Об этом сообщили в полиции города. По данным ведомства, инцидент произошёл на улице Тревиз. Местных жителей призвали избегать этой территории, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи.
Сообщается, что взрыв произошёл в булочной в IX округе города, в здании начался пожар.
Forte explosion dans le 9e à Paris: un témoin raconte la scène pic.twitter.com/FJjFirLsgl
— BFMTV (@BFMTV) 12 января 2019 г.
— Emily Molli (@MomesMolli) 12 января 2019 г.
Взрыв мог произойти из-за утечки газа в одном из зданий, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
По данным телеканала, в результате инцидента есть пострадавшие.