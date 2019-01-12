Выражение «Атака клонов» благодаря киносаге «Звездные войны» вошло в лексикон задолго до того, как мир услышал об овечке Долли и начал старательно пугать друг друга ГМО. Фильм про «атаку дронов» снять еще не успели. Но зато сами дроны уже не раз успели показать себя и в реальной боевой ситуации, и в качестве инструмента террористической атаки. Беспилотники с самодельными взрывными устройствами, которые запускают с армянской стороны в сторону Азербайджана — пример показательный, но далеко не единственный. Понятное беспокойство вызвали недавно неизвестные коптеры над лондонскими аэропортами — в результате пришлось отменять множество рейсов.

А накануне AFP сообщило о куда более драматичной «атаке дронов» в Йемене. По сведениям агентства, на авиабазе в области Лахдж на юге страны проходил военный парад. На крытой трибуне находились местные чиновники и офицеры, в том числе и высшее командование армии президента Абд-Рабу Мансура Хади. Когда в небе появился коптер, то поначалу он не вызвал подозрений у военных: они полагали, что это видеосъёмка парада с воздуха. Но внезапно дрон, который был начинён взрывчаткой с поражающими элементами, взорвался над крытой трибуной. В результате убиты шесть человек. Ранения получили заместитель главнокомандующего и губернатор области Лахдж. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые как раз и ведут гражданскую войну против сил, верных президенту Йемена Мансуру Хади. Известно и другое: на стороне Мансура Хади боевые действия ведет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. А хуситов практически открыто поддерживает Иран, снабжая их оружием, в том числе столь серьезным, как баллистические ракеты (именно с их помощью хуситы обстреливают Эр-Рияд и его международный аэропорт).

Это, конечно, еще не доказательство для суда, что за атакой дрона в Йемене стоит ИРИ. Но тот факт, что дрон атаковал именно парадную трибуну, заставляет вспомнить недавний кровавый теракт в самом Иране: 22 сентября 2018 года в иранском Ахвазе, центре провинции Хузестан, группа боевиков открыла огонь по участникам и зрителям военного парада, посвященного очередной годовщине начала «Недели священной обороны» — недельной обороне города Ахваз в самом начале ирано-иракской войны. Погибло тогда 29 человек, не менее 70 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе» («Аль-Ахвазийа») — в Хузестане, напомним, живет немало этнических арабов. Высказывалась версия, что за атакой стоит другая группировка — «Национальное сопротивление Аль-Ахваза». Но власти Ирана, арестовав уже по горячим следам не менее двух десятков человек, тут же принялись обвинять в теракте внешние силы, где уже на первом месте оказалась Саудовская Аравия (доказательств, разумеется, не представили). И вот с учетом этой «предыстории», помноженной на любовь иранцев к символическим жестам, взрыв на йеменской базе очень напоминает этакий «ответ» на теракт в Ахвазе.

Другой вопрос, что таким образом Иран сознательно повышает градус противостояния с Саудовской Аравией — своим извечным региональным соперником. Возможно, свою роль здесь сыграло «дело Хашукджи» — убийство саудовского диссидента, писателя и журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве СА в турецком Стамбуле и понятное возмущение мировой общественности в связи с этим преступлением. До полновесных санкций и окончательного раскола антииранского фронта, где саудовское королевство играет ключевую роль, дело не дошло, но, судя по всему, реакция мирового сообщества на убийство Хашукджи не на шутку прибавила уверенности Тегерану.

Здесь, конечно, нелишне поинтересоваться, как далеко готовы зайти в ИРИ в своей «игре на обострение» с Саудовской Аравией и не попытаются ли там перейти к «главному сценарию» — провоцированию мятежных настроений уже в шиитской общине Саудовской Аравии по примеру Йемена или Бахрейна. По мнению экспертов, для Эр-Рияда это «самый страшный ночной кошмар». Особенно теперь, когда уже понятно, что прежняя модель «нефтяной стабильности» в королевстве более не работает. Доказательством тому — и реформы, которые с учетом местных реалий выглядят прямо-таки потрясением основ, и нашумевшие задержания принцев по обвинению в коррупции, которые явно указывают на серьезные трения в королевской семье. В подобной ситуации еще и шиитский мятеж в нефтеносных провинциях Саудовской Аравии — опасность, недооценивать которую не стоит.

На первый взгляд, к Азербайджану все это имеет достаточно опосредованное отношение: конечно, втягивание в конфликт страны, с которой наличествует протяженная общая граница — это всегда риск, но степень этого риска не то чтобы зашкаливающая. Но лишь на первый взгляд. Потому что если за атакой дрона на парад в Йемене действительно стоял Иран, то это повышает градус противостояния не только с Саудовской Аравией, но и со всеми странами, которые в Иране записали во враги. Напомним: по горячим следам взрыва в Ахвазе в МИД Ирана вызвали представителей Великобритании, Дании и Нидерландов, и представитель ведомства Бахрам Гасеми старательно им выговаривал: иранская сторона считает неприемлемым, что группировки, которые Тегеран считает причастными к теракту, не преследуются в ЕС. А менее чем через месяц, в октябре того же 2018 года, спецслужбы Дании, которые действовали совместно с норвежскими коллегами, арестовали гражданина Норвегии иранского происхождения — он, по версии правоохранителей, готовил убийство главы датского отделения группировки «Арабское движение за освобождение Ахваза». Ответ Европы не заставил себя ждать, тем более что еще и власти Франции уверены: кровавая бойня 2015 года в Париже – тоже дело рук Тегерана. В результате руководство ЕС приняло решение внести в список террористических организаций министерство разведки Ирана. Словом, поведение Ирана становится все более агрессивным не только в отношении Саудовской Аравии.

А вот это уже куда опаснее, в том числе, вернее, прежде всего для нашей страны. Азербайджан в причастности к теракту в Ахвазе власти ИРИ не обвиняли, но Тегеран — и тому, к сожалению, предостаточно доказательств — уже пытался организовать на территории Азербайджана серию террористических атак по израильским и американским целям. Да и попытки «раскачать ситуацию» в Азербайджане при помощи терактов и спонсирования религиозного радикального подполья тоже не получится вынести за скобки. Так что «атака дрона» и арест в Дании — это предупреждение, выводы из которого следует сделать многим, В том числе и нам.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az