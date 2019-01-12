«В 2018 году мы провели колоссальные работы по укреплению материально-технической базы нашей армии. На проведенных двух военных парадах мы продемонстрировали часть нашей техники. Хочу отметить ракетные системы дальнего радиуса действия – Полонез и LORA. Армения не обладает возможностями защиты против этих систем».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По его словам, это высокоточные системы с большой разрушительной силой, которые способны уничтожить любую военную цель.

«Еще раз хочу отметить, что нет такой военной цели противника, которую мы не смогли бы уничтожить с высокой точностью. Также хочу отметить, что приобретенные за последние годы средства ПВО укрепляют наш потенциал обороны, а другие системы, повышают потенциал атаки. Работы в этом направлении будут продолжены и в 2019 году», — подчеркнул И.Алиев.

Minval.az