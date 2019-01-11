Парламент Македонии проголосовал за изменение названия республики. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали 81 из 120 депутатов. Теперь страна будет носить название Республика Северная Македония.

Помимо этого принятый законопроект предусматривает внесение изменений в конституцию. Поправки содержат положение об уважении суверенитета и территориальной целостности соседних стран, а также намерение отстаивать права македонцев за рубежом без вмешательства в суверенные права других государств.

Minval.az