Как ранее сообщал Minval.az, в ночь на 1 января в ресторане «Древний Рим» в Караганде произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в ходе которой погиб один человек, ещё трое получили различные ножевые ранения. Расследование уголовного дела было взято на особый контроль, по факту были задержаны трое подозреваемых, двое из которых этнические армяне, Малхасян Торгом Манвелович и Малхасян Сохак Самвелович, а также казах Надырбеков Каир Хамитович. Подозреваемый в убийстве, гражданин Армении Нарек Гурурян был задержан 9 января в России.

Какова сейчас ситуация в Караганде? На этот и другие вопросы сотрудника Minval.az ответил казахский политолог Ислам Кураев.

— В данный момент ситуация в Караганде относительно спокойная. И власти, и различные структуры, плюс общественные деятели подключились к работе. Конфликт, в принципе, исчерпан, но остаются некоторые вопросы… Но это более внутренние вопросы, для решения которых потребуется время, чтобы успокоить общество, разрядить ситуацию. А так опасений для каких-либо крупных противостояний, митингов и прочих эксцессов нет. Этот вопрос исчерпан.

— Сколько человек задержаны в связи с известными событиями? В различных СМИ упоминается от 8 до 11 задержанных. Есть ли какая-либо информация о том, кто они?

— Пока опубликованы имена четырех задержанных. Из них один является гражданином Армении, двое — этнические армяне, граждане Казахстана, и один казах. О других мне слышать не приходилось. Возможно, число подозреваемых увеличилось, так как в самой драке участвовало большое количество граждан. И определить сложно сколько именно человек было задержано. Проводится расследование.

— В казахской социальной сети некоторые участники выражают опасения, что виновные в преступлении могут избежать наказания. Насколько это реально?

— На сто процентов с уверенность можно сказать, что это не возможно. Гражданин Армении, который сбежал в Россию, будет экстрадирован в Казахстан, его будут судить по законам нашей Республики. И, как свидетельствуют последние данные, проводится полномасштабное следствие. И государство, и общество не позволят, чтобы кто-либо смог избежать наказания после этого инцидента, так как в эту историю была вовлечена фактически вся страна. И непосредственно принимали участие множество различных деятелей, которые до последнего будут отстаивать интересы потерпевшей стороны. И в данном случае, нет даже доли процента, для того чтобы

утверждать, что кому- то удастся избежать наказания.

— Некоторые СМИ писали о том, что якобы первоначально в розыск были объявлены два азербайджанца. Что-либо известно о них? И есть ли они среди задержанных?

— Среди задержанных их нет, так как изначально они случайно попали на камеры безопасности данного заведения. Это обычные завсегдатаи ресторана, и в тот момент они находились там. Кто-то по ошибке выдал их лица за фотороботы. Общественность изначально была встревожена этим инцидентом. Однако, как доказывают существующие видеозаписи, какие-либо граждане из числа этнических азербайджанцев не принимали участия в этом конфликте. Это была информационная ошибка, фейк.

— Кстати, в Армении обвиняют Азербайджан и азербайджанцев, проживающих в Казахстане, в разжигании антиармянских настроений. При чем здесь азербайджанцы?

— Немного смешно это слышать. В Казахстане проживают влиятельные азербайджанцы, которые имеют определенный капитал. Однако, говорить о том, что они имеют определенное влияние на СМИ, на общественность, не приходится, так как основная сфера деятельности местных азербайджанцев связана с бизнесом. В структурах власти и СМИ их практически нет. Нет известных блогеров, общественных деятелей, которые могли бы поднять весь Казахстан и влиять на этнические группы, чтобы разжечь антиармянские настроения. Это не возможно. И, как свидетельствует мониторинг местных социальных сетей, здесь сугубо инициатива общества. И не только этнические казахи, но и вся страна в целом проявляла интерес к данному конфликту, пытаясь как-то успокоить граждан. Говорить, что все это было направлено исключительно против армян, нельзя. Такое невозможно. Весь момент основывается на том, что граждане Армении осуществили преступное деяние на территории Республики Казахстан совместно со своими сородичами, которые являются гражданами нашей страны. И если посмотреть на участников самого конфликта, то там участвовали представители различных этнических групп. И говорить, что это «межнациональный» конфликт неправильно. Это больше связано с тем, что данная ситуация рассматривается как коллективная драка, приведшая к гибели молодого человека. Общество больше разозлил тот момент, что его пытались убить, а потом его тело выбросили на улицу, не пытались ему помочь, оставив умирать.

— Можно ли назвать «случайным» данный инцидент с участием армян? Так как известно о том, что армянскую диаспору во всем мире и Армению раздражает поддержка оказываемая Азербайджану со стороны Казахстана и Беларуси? К тому же СМИ и социальные сети Армении закатили истерию, после завершившегося в Астане саммита ОДКБ, порой нелестно отзываясь о лидерах Казахстана и Беларуси, обвиняя их в «беспределе» в ОДКБ.

— Не думаю, что здесь имеются какие-то политические подоплеки. Скорее всего, это искусственно созданная тема для разговоров. Зачем Казахстану создавать такую антиармянскую акцию, чтобы продвигать какие-то интересы в ОДКБ. В принципе, это дело политиков. Насколько я знаю, здесь была гражданская инициатива, и исходила она с «низов», которая была недовольна этими событиями. И вмешивать сюда большую политику не стоит. Все это более похоже на миф.

— Подобные резонансные инциденты часто происходили в Казахстане? Высок ли уровень протестных настроений в Казахстане вообще?

— Нет, в Казахстане относительно спокойная ситуация. Такие инциденты крайне редкие. Если перечислить из основных пунктов, то это социальная несправедливость по отношению к некоторым гражданам и некоторым слоям общества, которые, в свою очередь, недовольны определенными действиями политики государства. Порой встречаются такие моменты, когда страна в принципе развивается, есть положительные моменты. Однако есть социальная напряженность, застой, который вызывает, прежде всего, негативное отношение и недоверие со стороны населения к правительству.

То есть это, прежде всего, можно отнести к всеобщему экономическому кризису, который также отражается и на Казахстане, санкции против России, которые также затрагивают нас, и уже относительно внутренние политические моменты. Это процессы, говорящие о перестройке внутри Казахстана. И мы видим такое недовольство со стороны населения, которое ждет перемен.

Бахтияр Сафаров

Minval.az