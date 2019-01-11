Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 10 января проинформировал Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске, сообщаетамериканский журнал Foreign Policy. Издание называет это «дипломатическим прорывом».

Дипломатические контакты двух стран были сведены к минимуму в 2008 году, после того как США ввели санкции против Беларуси за нарушения прав человека. Александр Лукашенко тогда обвинил американское посольство в Минске в подрывной деятельности. Минск отозвал посла из Вашингтона, ограничил число американских дипломатов в Минске до пяти. До этого их было 32, и это стандартная численность для американских представительств в стране такого размера, как Беларусь. Вот уже 10 лет, как посольства двух стран возглавляют временные поверенные.

Foreign Policy пишет, что о решении Минска Владимир Макей сообщил по телефону помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссу Митчеллу в четверг, 10 января. Утром в четверг, напомним, Александр Лукашенко провел совещание по вопросам экономики и отношений с Россией.

На нем Александр Лукашенко заявил, что, если российское руководство продолжит следовать своим курсом, оно потеряет единственного союзника на западном направлении.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — прокомментировал эту информацию для Foreign Policy неназванный американский чиновник.

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