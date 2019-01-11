Бизнесмен Михаил Ходорковский и созданный им центр «Досье» представили предварительные результаты расследования убийства троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Согласно выводам расследователей, к убийству Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко были причастны россияне, работающих на одну из структур Евгения Пригожина, и сотрудник жандармерии ЦАР.

Авторы расследования утверждают, что им удалось добыть биллинг телефонов, которые использовал водитель Бьенвеню Ндувокама, нанятый журналистами. Перед поездкой водитель активировал сим-карту, оформленную на чужое имя. При проверке он вставил ее в свой телефон. Таким образом удалось установить его второй номер и настоящее имя, рассказали в центре «Досье».

Но главной находкой оказалась история звонков водителя: он не менее 47 раз связывался с высокопоставленным представителем жандармерии ЦАР Эмманюэлем Котофио.

В центре «Досье» полагают, что водитель отчитывался перед Котофио о перемещении группы журналистов. Сам Бьенвеню Ндувокама раньше работал в жандармерии.

Согласно биллингу, Котофио перемещался вслед за группой российских журналистов в день убийства. В центре «Досье» считают, что он «как минимум присутствовал рядом с местом убийства».

Военные, дежурившие на блокпосту, через который проехали российские журналисты, сообщили центру «Досье», что через тот же КПП за час до убийства проехал автомобиль, в котором был Котофио, еще два африканца с тремя европейцами. Эта же машина с теми же пассажирами вернулась через КПП спустя полчаса после убийства троих россиян.

Расследователям не удалось установить личность «Мартина», которого журналисты считали стрингером и сотрудником ООН в ЦАР. Рекомендовал «Мартина» сотрудник одной из структур Евгения Пригожина РИА «ФАН» Кирилл Романовский.

В центре «Досье» считают, что Котофио постоянно контактировал с сотрудником компании «М-Финанс» Александром Сотовым. Сотов, в свою очередь, «тесно коммуницировал» с другим сотрудником «М-Финанс», советником президента ЦАР Валерием Захаровым.

Компания «М-Финанс» – одна из структур, подконтрольных бизнесмену Евгению Пригожину. Предпринимателя также связывают с «ЧВК Вагнер».

В распоряжении центра «Досье» есть доверенность от имени Сотова на получение зарплаты в «М-Финанс» с упоминанием должности «Инструктор» и личного номера, который присваивается каждому наемнику «ЧВК Вагнер». И Захаров, и Сотов есть в зарплатной ведомости.

Валерий Захаров имеет номер жетона M-5658 и должность «Руководитель группы инструкторов». Александр Сотов с номером М-5661 записан как «Инструктор по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе». Зарплата первого – 300 тысяч (предположительно, рублей), второго – 200 тысяч. Месяц получения зарплаты не указан.

Источник СБУ передал Настоящему Времени схожую ведомость из внутренней документации «М-Финанс». Табличка озаглавлена «Табель учета рабочего времени за август 2018 21 р/д» с пометкой «Служба безопасности». В ней упоминаются и Захаров, и Сотов с теми же окладами, весь август 2018 года они, как и еще 11 сотрудников, были в командировках (отметка «к» вместо 8-часового рабочего дня).

И Захаров, и Сотов в разное время пользовались одним и тем же телефонным аппаратом, при этом сим-карты были зарегистрированы на чужие имена. Именно на этот телефон не менее 100 раз за июль-август звонил Эмманюэль Котофио, со ссылкой на биллинг утверждают в центре «Досье».

«М-Финанс» полностью принадлежит фирма Lobaye Invest, которая получила в ЦАР разрешение на разведку золота на участке 385 кв. км. Директор Lobaye Invest – Дмитрий Сергеевич Сытый. Как утверждают в центре «Досье», Сытый вел переписку с российским посольством в ЦАР: давал рекомендации касательно личных вещей погибших журналистов.

Эмманюэль Котофио обучался в Судане под руководством российских инструкторов, выяснили в центре «Досье». После гибели российских журналистов он получил повышение. Журналисты, работающие на центр «Досье» в ЦАР, сообщают, что Котофио постоянно общается с российскими инструкторами.

Российские официальные лица пришли к выводу, что убийство российских журналистов произошло при ограблении.

«Россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления, и при попытке оказать сопротивление были убиты», – говорила в начале августа 2018 года официальный представитель МИД Мария Захарова.

В декабре вопрос об убийстве журналистов задали на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину.

«Насколько мне известно, покушение совершили местные группировки, достоверных данных о гибели журналистов в Африке пока нет», – ответил Путин.

По информации «Досье Центра», версия ограбления не соответствует действительности: в машине, где передвигались журналисты, остались ноутбук Орхана Джемаля и прочая техника общей стоимостью несколько тысяч долларов. «На декабрь 2018 года все вещи были в жандармерии», – сказала сотрудница «Досье Центра» Екатерина Крекова.

Она также добавила, что машина была оборудована видеорегистратором: он есть в списке оборудования и заметен на первых фотографиях с места преступления, но позже исчез.

В столицу ЦАР город Банги Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прилетели утром в субботу 28 июля 2018 года . Попасть на базу Беренго, где, предположительно, российские наемники обучают национальную армию ЦАР FACA, журналисты не смогли: у них потребовали разрешение Минобороны ЦАР.

Затем группа планировала попасть в город Бамбари и встретиться с фиксером – сотрудником структуры ООН в ЦАРе (MINUSCO). Он должен был предоставить информацию по ситуации с российскими военными инструкторами в ЦАР, помочь со съемками золотых приисков Ndassima, а также обещал контакты официальных лиц, которые готовы были общаться под запись в Банги.

Журналистов убили 30 июля из автоматического оружия в 180 км от Банги. Место, где произошла трагедия, находится между населенными пунктами Сибю и Кага-Бандоро, что в стороне от предполагаемого маршрута группы.

Джемаль, Расторгуев и Радченко приехали в ЦАР по туристическим визам и не аккредитовывались в российском посольстве и консульстве. Это было связано с объектом расследования – «ЧВК Вагнера».

Проект финансировал Михаил Ходорковский. Деньги шли на оплату работы, поездок, охраны, коммуникаций, перемещений, страховок и оборудования.

Во время презентации расследования Ходорковский рассказал, как именно убивали журналистов.

«Их остановили и попытались поговорить. Разговор пошел как-то не так. Орхан начал драку. Во время драки он был ранен, потом застрелен. Радченко пытался бежать, был избит и застрелен. Расторгуев был просто расстрелян, причем добит выстрелом в сердце. Убийцы вернулись через тот же КПП спустя 30 минут после убийства. Мы утверждаем, что господа Пригожин и Захаров использовали профессионалов, которые следили за журналистами», – сказал Ходорковский.

«Они не планировали убивать, но предполагали, что это будет возможно, поэтому заранее предприняли меры конспирации», – добавил он.

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