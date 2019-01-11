Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подтвердил на переговорах с президентом Ирака Бархамом Салехом готовность эмирата инвестировать в восстановление инфраструктуры Ирака миллиард долларов, сообщил в пятницу информационный офис МИД Катара, передает РИА Новости.

Президент Ирака со среды находится с официальным визитом в Катаре, в пятницу он примет участие в торжественном обеде во дворце эмира с участием всего катарского правительства. Салех приехал в Доху после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, который в воскресенье также посетит Катар для участия в конференции стратегического диалога.

«Во время переговоров главы Ирака и Катара обсудили возможности укрепления отношений, в первую очередь, в экономической, торговой, инвестиционной сферах, а также в проектах инфраструктуры и туризма. Катар заявил о пакете кредитов и инвестиций в инфраструктурные проекты и восстановление Ирака в размере миллиарда долларов», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, лидеры двух стран договорились запустить прямой судоходный путь между портами Хамада в Катаре и Умм Каср в Ираке для развития экономических и торговых отношений.

Салех пригласил Аль Тани с визитом в Ирак.

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