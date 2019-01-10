Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.

Об этом сообщило американское издание Politico, ссылаясь на бывших высокопоставленных чиновников США. По словам одного из них, Шанахан называл F-35 нецензурным словом и утверждал, что в Lockheed Martin не знают, как создать истребитель пятого поколения.

Издание также сообщает, что еще будучи заместителем министра обороны США, Шанахан неоднократно «смешивал с грязью» программу F-35, называя ее несостоятельной, а также критиковал генерального директора Lockheed Martin.

«Цена, финансовые прогнозы, это слишком дорого, мы не сможем это обеспечить», — процитировал Шанахана собеседник Politico. Шанахан, также проработавший много лет в корпорации Boeing, утверждал, что эта компания справилась бы с созданием стелс-истребителя лучше.

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