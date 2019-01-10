Российский журналист Александр Невзоров рассказал об истерике РПЦ из-за предоставления томоса об автокефалии для Украины.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

«Истерика о томосе. РПЦшные попы воют как вурдалаки, которые упустили добычу. Хотя на самом деле критиковать томос очень смешно: какой-то не такой украинский томос. Кто это говорит? Те, у кого вообще нет никакого томоса и кто на данный момент является канонически незаконной структурой», — рассказывает он.

«Понятно из-за чего воют. 13 тысяч приходов. Они теряют 13 тысяч приходов, каждый из приходов может принести в зависимости от наличия церковных событий от 2 до 10 миллионов (рублей, — прим. ред.) в месяц», — говорит журналист.

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