Турция готова рассмотреть предложение США по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, но считает неприемлемым, если оно будет обусловлено отказом от покупки российских ЗРК С-400, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Турция может в будущем приобрести системы Patriot, но не считает это возможным, если в качестве условия будет выдвигаться отказ от С-400», — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что делегация США представила в Турции предложение по продаже ЗРК Patriot. Оно включает четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.

Ранее агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщало, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

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