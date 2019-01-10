Ученые Уорикского университета (Великобритания) выяснили, какие изменения в головном мозге человека провоцируют склонность к курению и употреблению алкоголя. Оказалось, что изменения в связности орбитофронтальной коры — показателе, которой характеризует структуру нейронных связей, — способствуют формированию вредных привычек.

Как передает Лента.ру, статья исследователей опубликована в журнале eLife.

Орбитофронтальной корой называют участок префронтальной коры (лобные доли больших полушарий), который принимает участие в принятии решений и находится выше глазниц (орбит). Нейробиологи изучили нейронные механизмы в этой области, которые лежат в основе двух основных типов злоупотреблений веществами — курения и алкоголизма.

Исследователи проанализировали данные 831 добровольца, участвовавшего в Human Connectome Project, целью которого было полное описание анатомической и функциональной структуры нейронных связей в головном мозге человека. Полученные результаты были проверены на другом наборе данных, полученных при обследовании 1176 человек.

Оказалось, что у курильщиков наблюдается низкая функциональная связность в латеральной орбитофронтальной коре, связанной с импульсивным поведением. Для людей, страдающих от алкоголизма, характерна высокая функциональная связность медиальной орбитофронтальной коры, связанной с системой вознаграждения.

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