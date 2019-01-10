56-летний Джим Керри порадовал своих поклонников появившись на днях на церемонии вручения «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Джим, который за последние три года, пролетевшие со дня трагической гибели его прежней подруги — Катрионы Уайт, превратился почти что в затворника, вновь «прогулялся» по красной дорожке под руку со своей новой возлюбленной — актрисой Джинджер Гонзага. Причем, было просто не возможно не заметить, что Джим в прекрасной форме и выглядит совершенно счастливым.

На церемонию вручения «Глобусов» Керри пришел не случайно — он рассчитывал на получение приза в номинации «Лучший актер в комедийном сериале» за свою роль в телешоу «Шучу». Но хотя победителем Джим не стал, поскольку награда досталась его сопернику – Майклу Дугласу (за телешоу «Метод Каминского»), на радужное настроение Керри это почти не повлияло. Весь вечер Джим практически не разлучался со своей новой подругой. Он обнимал ее за талию, шептал ей нежно что-то на ухо… Актер даже не пытался скрывать. что отчаянно влюблен в Джинджер.

Как пишут мировые СМИ, о новой «пассии» Джима известно пока не слишком много. Ей 34 года, она актриса. Гонзага – плод смешанного брака: в ее венах течет кровь как филиппинских, так и голландских предков. Познакомился с ней Керри на съемочной площадке вышеупомянутого сериала «Шучу». По всей видимости, их отношения переросли из профессиональных в романтические несколько месяцев назад. Во всяком случае, когда в ноябре минувшего года у Джима Брали интервью, он туманно намекнул, что он начал встречаться с некой дамой.

По всей видимости, Джим наконец-то окончательно пришел в себя после смерти своей прежней возлюбленной Катрионы, добровольно ушедшей из жизни. Мало того, что ее смерть стала драмой сама по себе, многие винили в ее гибели именно Керри. Ведь она приняла решение покончить после того, как Джим ее бросил.

Minval.az