Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер 9 января в Москве на 89-м году жизни. Об этом изданию РБК сообщила его дочь, юрист Елена Лукьянова.

«Он тяжело болел», – сказала она.

Лукьянов был одним из ярких политических деятелей эпохи перестройки в СССР. Сначала он выступал сподвижником главы государства Михаила Горбачева, затем стал его критиком. В марте 1990 года сменил Горбачева на посту председателя Верховного совета СССР, когда того избрали президентом страны.

Лукьянов занимал пост спикера до 4 сентября 1991 года, после этого должность была вакантна. Таким образом, он стал вторым и последним председателем Верховного совета СССР.

29 августа 1991 года Лукьянова арестовали за участие в путче ГКЧП, хотя он не входил в состав комитета, объявившего об отстранении Горбачева от власти. В 1994 году, вместе с остальными участниками заговора, был амнистирован.

Был депутатом Государственной думы России от КПРФ. Лукьянов известен как поэт, писал под псевдонимом Осенев.

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