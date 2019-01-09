Украине стать членом НАТО будет проще, чем членом ЕС, из-за «фокуса на реформировании сектора безопасности». Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«С НАТО это, конечно, проще (стать членом альянса), так как это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны… Касательно Европейского союза: можете считать, что это банально, но чем лучше мы будем выполнять соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в ЕС», — цитирует Климкина RT.

По мнению министра, этого можно достичь в среднесрочной перспективе.

«Сколько это будет лет — или это будет десять или восемь лет, — это спекуляции, сегодня я этого сказать не могу», — добавил он.

Minval.az