Евросоюзу следует увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, в особенности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Депутат Европарламента Дубравка Шуйца, направила запрос в Европейский совет о перспективах создания военных подразделений, которые ЕС может использовать в зарубежных операциях.

«Учитывая целый ряд проблем, проистекающих от данных процессов, для Европейского союза, ЕС необходимо безотлагательно принять конкретные меры коллективного характера и увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, не допуская, чтобы военная деятельность третьих стран (в особенности России и США, а также отдельных членов Евросоюза) оказывала решающее воздействие на развитие ситуации в данных районах», — отмечает Шуйца.

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