Двое членов Палаты представителей Конгресса США принесли к резиденции Дональда Трампа мусор из национальных парков, которые не убираются из-за отсутствия финансирования в связи с приостановкой работы федерального правительства, ставшей, в свою очередь, следствием разногласий между президентом и законодателями-демократами вокруг строительства стены на границе с Мексикой.

Как передает ТАСС со ссылкой на The Hill, конгрессмены-демократы от штата Калифорния Джеки Спейер и Джаред Хаффман решили таким образом выразить свое возмущение позицией лидера США.

Законодатели принесли к главному входу в Белый дом мусорные контейнеры, на которых было написано «Мусор Трампа». По словам конгрессменов, они собрали эти отходы на прошлой неделе в одном из калифорнийских национальных парков, уборкой которого должна заниматься Служба национальных парков США. Ее работа была приостановлена в связи с отсутствием финансирования.

«Мистер Трамп, вот ваш мусор, — сказала Спейер. — Мы выполнили работу за некоторых ваших сотрудников из Службы национальных парков». Большинство последних по-прежнему открыто для посетителей, но профилактические работы там, включая уборку мусора, временно не проводятся.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств.

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