Мусульмане верят, что священная Кааба находится на небесах и каждый день 70 тысяч ангелов обходят ее с молитвами. «Вокруг света» выясняет, как устроена земная копия Каабы.

Масджид аль-Харам — самая большая мечеть в мире. Еще до появления ислама народы Аравии считали эти места священными. Здесь находились идолы божеств, которым молились древние племена. Основатель ислама Мухаммед в 630 году завоевал Мекку и уничтожил прежних идолов. С 623 года по воле Мухаммеда все мусульмане стали молиться, обратив взоры в сторону этого города. Поначалу открытое пространство вокруг Каабы было окружено деревянными колоннами. Потом их заменили мраморными.

«Кааба» переводится как «куб» и по форме близка к нему. Высота ее составляет примерно 13 м, стороны — около 11 м и 13 м. Углы сооружения ориентированы по сторонам света и имеют названия: «йеменский» (южный), «иракский» (северный), «левантийский» (западный) и «каменный» (восточный).

120 килограммов золотых и серебряных нитей уходит на вышивку сур Корана на шелковом занавесе Каабы.

Кааба — главная святыня ислама согласно одному из преданий, первое ее здание соорудил еще Адам, а после потопа отстроил Ибрахим.

Каждый паломник, совершающий семикратный обход вокруг Каабы, может заглянуть в Макам и увидеть сохранившийся на камне отпечаток стопы пророка Ибрахима.

30 метров — глубина источника Замзам, расположенного в 20 метрах от Каабы. По легенде, в этом месте ангел Джибриль ударил крылом по земле, помогая жене пророка Ибрахима найти воду для страдавшего от жажды сына. По инженерным сетям священная вода направляется сейчас к восточной стороне мечети, где паломники могут ее испить.

Черный камень поначалу был белым, но почернел, впитав людские грехи. Согласно научным представлениям, это осколок метеорита.

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