Представлен логотип песенного конкурса «Евровидение-2019».

Как сообщает официальный сайт «Евровидения-2019», в этом году логотип конкурса состоит из трех треугольников, соединенных в форме звезды.

По словам исполнительного директора конкурса Йона Ола Санда, треугольник является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии и природе, представляя связь и творчество. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо.

«Создатели логотипа вдохновились дизайном сцены, созданным Флорианом Видером для конкурса «Евровидение-2019». В концепции использованы треугольные формы и структуры», — заявил он.

Отметим, что в этом году конкурс состоится в Экспо-центре в Тель-Авиве. Его участниками станут представители 42 стран мира. Полуфиналы конкурса пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18 мая.

Лозунг конкурса «Dare to Dream» («Позволь себе мечтать»).

Minval.az