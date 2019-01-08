Отец блогера Мехмана Гусейнова Рафиг Гусейнов сегодня посетил сына в Бакинском СИЗО-1. Это была их первая встреча после начала им голодовки.

«Моя встреча с Мехманом длилась более часа. Начальник учреждения обещал, что не будет препятствовать нашим встречам в будущем», — сказал Рафиг Гусейнов агентству «Туран».

По его словам, Мехман очень слаб. «Он выгляделым вялым и сонливым. Я просил его принимать пищу «, — отметил отец.

«Я ему купил яблоки, гранаты, различные продукты. Просил его съесть все это, ну а если нет, то пусть отдаст сокамерникам. Не знаю, послушает ли он меня или нет», — сказал Рафиг Гусейнов.

B ходе встречи Мехман еще раз заявил, что не бил надзирателя.

«Я сказал Мехману — расскажи правду. Если ты ударил его, то прими и наказание. На это Мехман сказал: отец, меня там вообще не было. Я в тот момент пил чай в другом месте. Обвинения надуманны, ложны», — продолжил Рафиг Гусейнов.

Он отметил, что видел в СИЗО также представителей МККК. Отец предположил, что они пришли на встречу с Мехманом.

Minval.az