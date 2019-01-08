Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Spiegel, хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков. Атака коснулась всех партий Бундестага, за исключением «Альтернативы для Германии» (АдГ). Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что были частично опубликованы письма с личных аккаунтов электронной почты, номера телефонов, а также личные адреса. По данным ведомства по кибербезопасности, атака затронула в основном личные аккаунты политиков.

Как пишет журнал, по подозрению в хакерской атаке задержан двадцатилетний мужчина из региона Средний Гессен. Отмечается, что он живет с родителями.

Minval.az