Президент Всемирного банка Джим Ён Ким уходит в отставку с 1 февраля. И.о. главы будет Кристалина Георгиева, которая сейчас является исполнительным директором. Об этом сообщает пресс-служба банка.

— Ким объявил, что сразу после отставки присоединится к (частной) фирме и будет работать над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны, — говорится в пресс-релизе.

На своей должности он проработал более шести лет. Ким стал президентом Всемирного банка 1 июля 2012 года, а в 2016 году его снова избрали главой. При этом работать на этом посту он мог вплоть до 2022 года, однако банкир решил уйти в частный сектор экономики.

Minval.az