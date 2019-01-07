Президент Тайваня Цай Инвэнь призвала международное сообщество поддержать остров в защите свободы, демократии и прав человека на фоне угроз со стороны Китая. Она подчеркнула, что население Тайваня готово защищать свою свободу, пишет DW.

«Если международное сообщество не выступит решительно в поддержку Тайваня — демократии, которой угрожает Китай, то тогда мы хотим спросить, какая страна будет следующей», — сказала Цай Инвэнь, выступая перед иностранными журналистами.

Председатель КНР Си Цзиньпин 2 января заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. Он заверил, что Пекин стремится к мирному воссоединению, однако не допустит сепаратизма.

Провинция Тайвань заявила об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году, но не объявляла государственной независимости. С тех пор Пекин считает ее «мятежной провинцией» и призывает к воссоединению на своих условиях, параллельно проводя политику дипломатической изоляции Тайбэя.

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