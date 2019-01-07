Курс Кремля на милитаризацию Каспия таит в себе серьезные риски для Азербайджана

Каспийское море становится ареной нешуточных военных игр. Иранские ВМС готовятся к проведению совместных военно-морских учений с ВМФ России в Каспийском море — об этом заявил командующий иранскими ВМС, контр-адмирал Хоссейн Ханзади в интервью агентству Mehr. «Военно-морские силы Ирана и ВМФ России запланировали проведение тактических, спасательных и антипиратских совместных учений, которые будут проведены в ближайшее время», — цитируют его информагентства РФ и ИРИ. Как с удовлетворением отметил Ханзади, сотрудничество между военно-морскими силами Ирана и России за последние годы укрепилось, и выразил уверенность, что «совместные учения между Ираном и Россией, безусловно, приведут нас к более высокому уровню морского сотрудничества на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях». РИА «Новости», в свою очередь, напоминает, что в 2015 году в Каспийском море уже проходили совместные военно-морские учения Ирана и РФ.

Конечно, любая вооруженная структура без регулярных учений годится разве что для марша почетного караула, и то с ограничениями — это аксиома. Более того, сопредельным странам всегда есть где «отшлифовать сотрудничество», будь то спасательные операции или борьба с террористами или браконьерами. Но контр-адмирал Хоссейн Ханзади анонсировал не только «спасательные» и «антипиратские», то и совместные тактические учения ВМС России и Ирана на Каспии. И вот тут уже не получится не спросить: против кого готовят свой «морской бой» Иран и Россия?

В самом деле, когда в казахстанском Актау участникам Каспийского саммита после двух десятков лет переговоров наконец удалось выйти на подписание итоговых документов, Владимир Путин, президент России, подчеркивал, что Каспийский регион «является оазисом мира и добрососедства». Но это не мешает РФ стремительно наращивать милитаризацию Каспийского моря. Строится новая база Каспийской флотилии — в дагестанском Каспийске. Сюда перебрасываются новые корабли, подразделения морской пехоты и т.д. Есть, конечно, версия, что Каспийская флотилия используется Россией в качестве этакого «неофициального резерва» для своего военно-морского «кулака» на Азовском море, но она объясняет происходящее лишь отчасти — хотя бы потому, что для более быстрой переброски кораблей с Каспия в Азовское море сначала вверх по Волге, затем по Волго-Донскому каналу, а затем вниз по Дону их как минимум неразумно перебрасывать перед этим из Астрахани в дагестанский Каспийск.

Более того, еще в начале своей сирийской кампании Москва устроила здесь впечатляющее «милитари-шоу» с запуском ракет «Калибр» с находившихся в иранском секторе моря кораблей Каспийской флотилии по целям в Сирии. Затем был пролет и дозаправка в воздухе над Каспием российских стратегических бомбардировщиков, которые провели над морем дозаправку в воздухе. Причем Москва тогда не удосужилась предупредить об этих маневрах власти прикаспийских стран и создала здесь нешуточную угрозу гражданской авиации. И объявила о грядущем усилении своих ВМС на Каспии.

И вот тут уже не получится не спросить: против кого Кремль наращивает здесь военные мускулы? Особенно в сотрудничестве с ИРИ? Понятно, что и для Москвы, и для Тегерана главный противник — это США. Более того, солидная часть ирано-американского противостояния разворачивается именно на море. Как гордо сообщило агентство IRNA, в военном ведомстве ИРИ заявили: в марте корабли Исламской Республики Иран направятся в Атлантический океан к побережью США для несения боевого дежурства. «Миссия может занять до пяти месяцев ввиду дальности маршрута», — уточнил заместитель командующего ВМС Ирана. Как добавили в Тегеране, заход кораблей в Атлантический океан будет контрмерой в ответ на присутствие флота США в Персидском заливе.

В самом деле, еще 21 декабря 2018 года группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis вошла в акваторию Персидского залива. Цель понятна: присутствие американской авианосной группы должно удержать Тегеран от попыток заблокировать силой Ормузский пролив, через который отправляется значительная часть экспортной нефти стран Персидского Залива. А Иран в ответ, как говорят военные моряки, «демонстрирует флаг» не кому-нибудь, а «Большому Сатане», как местные пропагандисты именуют США.

Можно, конечно, поинтересоваться, как далеко готовы зайти в Иране в своих военно-морских играх. Только вот, как уже указывалось, на силовой сценарий в Ормузском проливе и в прямом, и в переносном смысле под прицелом авианосной группы США Тегеран решится вряд ли. Тем более трудно поверить, что в Иране всерьез рассчитывают наносить удар по территории США: все же силы слишком уж неравны. Что же касается рассуждений «удар по территории самих США так напугает американцев, что они предпочтут не мешать Ирану на Ближнем Востоке», то в Токио во время второй мировой войны тоже рассчитывали ударить по базе ВМС США в гавайском Перл-Харборе, разгромить одним ударом Тихоокеанский флот США и заодно отбить у Вашингтона всякое желание противодействовать японской экспансии. Нанести неожиданный удар по Перл-Харбору удалось, нанести огромный ущерб ВМС США, в общем-то, тоже, а вот напугать американцев уже не получилось. Так что вряд ли Иран решится на силовой сценарий там, где его корабли и в прямом, и в переносном смысле находятся под прицелом США.

А вот Каспийское море — дело другое. С одной стороны, те же достигнутые в Актау договоренности не допускают присутствия на Каспии ВМС третьих стран, а это значит, что зловредные «базы НАТО» здесь тоже не появятся. Но вот американские интересы здесь присутствуют. И эти самые интересы не на шутку «напрягают» и Иран, и Россию. Ту самое Россию, чей министр иностранных дел Андрей Козырев, напомним в который уже раз, еще в «золотой век» взаимоотношений РФ с Западом предлагал в ответ на подписание «Контракта века» в Баку применить военную силу «для захвата буровых платформ на каспийских камнях». Дает информацию к размышлению и тот шум, который поднимался в прокремлевских СМИ и в ответ на запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и после того, как Казахстан открыл свои порты для военных грузов США. Можно вспомнить и «утечку» насчет отказа РФ продать Азербайджану береговые ракетные комплексы «Бал-Э».

Эту «утечку», справедливости ради, вскоре опровергли, но сам факт ее появления, да еще в таком серьезном издании, как «Коммерсантъ», заслуживает внимания. Нелишне упомянуть и нервную реакцию РФ на визит в регион советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который обсуждал здесь именно «иранскую» тему. Тем более что состоялся этот визит как раз на фоне «утечек», что Иран собирается перебрасывать свою нефть танкерами по Каспийскому морю на российские НПЗ, откуда бы она уже поступала на мировой рынок как российская. И самое главное, лучше не забывать, что и в Москве, и в Тегеране далеко не все примирились с тем, что независимость Азербайджана — это всерьез и надолго. А это значит, что к военным сценариям на Каспии, которые сегодня готовят Москва и Тегеран, не стоит относиться как к «увлекательному шоу в стиле милитари».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az