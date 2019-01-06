Tesla отчиталась о рекордном производстве: в конце 2018 года производителю электромобилей удалось собрать 86,5 тыс. машин. Это на 8% больше, чем в предыдущем квартале, и составляет абсолютный рекорд для компании, пишет РБК.

Основная часть выпущенных компанией автомобилей — более 61 тыс. — пятиместные седаны Tesla Model 3. Оставшиеся 25 тыс. пришлись на более старые модели — седан Tesla Model S и кроссовер Tesla Model X.

Выросло не только производство, но и поставки Tesla — до 90,7 тыс. автомобилей (также рост на 8%). В общей сложности в 2018 году компания поставила на рынок 245 тыс. машин — почти столько же, сколько за все предыдущие годы вместе взятые, подчеркивается в сообщении.

Одновременно Tesla объявила о снижении цен на все свои модели на $2 тыс. На этот шаг компания пошла, чтобы компенсировать сокращение в США федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.

Minval.az