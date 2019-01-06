В бойфренды красавице Монике приписывали немало видных мужчин — от Алена Делона до Михаила Прохорова и Тельмана Исмаилова. Ни один из слухов не нашел подтверждения. Хорошо известны лишь два мужа актрисы: итальянский фотограф Клаудио Карлос Бассо и Венсан Кассель. Оба были ровесниками Беллуччи, и оба остались в прошлом. Недавно появились документальные подтверждения, что свято место пусто не бывает, утверждает российский интернет-портал eg.ru.

Счастливчиком оказался 36-летний французский художник Николя Лефевр. В мире искусства он давно сделал себе имя, владеет в Париже модной галереей. Сколько у него с 54-летней Моникой продолжается роман, доподлинно не знает никто. Сама актриса призналась в новых отношениях около четырех месяцев назад, не назвав своего избранника. Другие источники уверяют, что связь длится примерно полгода.

— Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. У него совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива, — поделилась в интервью Беллуччи.

Недавно парочку наконец удалось сфотографировать во время романтической прогулки по улицам Парижа. После чего мужчину опознали как Николя Лефевра.

Minval.az