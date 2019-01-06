Президент Украины Петр Порошенко в интервью греческой газете Ta Nea заявил, что подкупить Вселенского патриарха Варфоломея нельзя.

«В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как Его Святейшество Варфоломей», — сказал он, отвечая на вопрос о его отношении к заявлениям Москвы о том, что Вселенский патриархат извлек экономическую выгоду из предоставления автокефалии Православной церкви Украины.

«Моя реакция на это заключается в том, что с точки зрения веры в Бога и религии и, в частности, восстановления исторической правды нет места для финансовой выгоды», — добавил Порошенко. Те же, кто придерживается другого мнения, по его словам, либо пропагандируют ложь, либо «служат Кремлю».

Он подчеркнул, что решение Константинополя лишило Москву возможности использовать церковь в качестве инструмента в «гибридной» агрессии. «Все претензии Москвы связаны с властью и контролем над территориями, а не с верой и любовью», — заявил президент Украины.

Minval.az