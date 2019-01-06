Российский певец, композитор и клавишник Крис Кельми умер из-за хронического заболевания. Об этом сообщает издание Star hit со ссылкой на источник в морге.

По его словам, смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. «Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны. С сердцем тоже были проблемы», — сказал собеседник издания.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что вскрытие подтвердило наличие у музыканта цирроза печени. Эксперты также рассказали о проблемах с сердцем, на которые жаловался артист.

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