Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».

31-летний футболист покинул «Челси» и в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с вице-чемпионами Франции, пишут «Вести».

Накануне Сеск Фабрегас провел свой последний матч в составе «Челси». Футболист тепло попрощался с болельщиками. Желание Сеска покинуть «Челси» связано с потерей места в основном составе. В нынешнем сезоне он лишь шесть раз выходил на поле.

Новым клубом Фабрегаса станет «Монако», занимающий предпоследнее место в чемпионате Франции. Сеск согласился помочь главному тренеру Тьерри Анри, ис которым он отыграл четыре года в «Арсенале».

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