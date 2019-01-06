Иван Бортник ушел из жизни. Первым о том, что не стало Народного артиста России сообщил в соцсетях его хороший друг Владислав Маленко. «Ребята, ушел мой друг Иван Бортник», — поделился он печальной новостью.

Чуть позже эту информацию подтвердила и жена актера, актриса Татьяна Борзых. Она также рассказала причину, по которой ее супруг ушел из жизни. «Врачи говорят, что скорее всего тромб», — рассказала актриса ТАСС.

Иван Бортник родился в 1939 году. Актером он мечтал стать с самого детства, и в 1957 году поступил в ГИТИС, но чуть позднее перешел в Щукинское училище, где попал на курс к Владимиру Этушу. После окончания учебного заведения был принят в Московский драматический театр им. Гоголя, а в 1967 году стал актером Театра на Таганке, где служил до своего последнего дня.

Там же он подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу». За свою жизнь Иван Сергеевич сыграл почти 50 ролей в кино, но одной из самых ярких, конечно, стал бандит Промокашка из «Место встречи изменить нельзя». Говорят, Высоцкий хотел, чтобы Бортник играл Шарапова, но это в тот момент было невозможно по целому ряду причин.

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