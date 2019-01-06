Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что может обсудить с Вашингтоном открытие американской военной базы на территории своей страны, передает ТАСС со ссылкой на интервью Жаира Болсонару телеканалу SBT. По его словам, в зависимости от того, что произойдет в мире, «возможно, придется обсудить этот вопрос в будущем», — цитирует ТАСС.

Болсонару отметил, что сближение Бразилии с США — это экономический вопрос, но он может быть и военным. «Мы можем заключить соглашение в данной области», — подчеркнул президент.

Болсонару также заверил, что Бразилия не хочет быть сверхдержавой в Южной Америке, но понимает, что она должна иметь превосходство, пишет РИА Новости.

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