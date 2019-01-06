В Сербии вступил в силу запрет на разведение и убийство животных для производства меха, сообщает издание Klix.

«Запрет был принят в 2009 году, но его вступление в силу было отложено на 10 лет, чтобы те, кто занимается этой деятельностью, могли подготовить свой бизнес», — говорится в сообщении.

Причины такого решения не только этические, но и экологические.

Закон, разрешающий разведение животных, за исключением собак и кошек, действует до 2028 года.

Как известно, ныне полностью запретили деятельность предприятий меховой промышленности в Австрии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, Чехии, Македонии и Словении.

Также ряд стран установили переходные сроки для окончательного прекращения подобного производства (Бельгия, Дания, Норвегия, Эстония, Хорватия, Босния и Герцеговина), или ввели настолько суровые условия для осуществления этой деятельности, что в этих странах уже не разводят животных для меха (Германия, Швеция, Швейцария, Испания).

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