Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в обмен на поставку американских ЗРК Patriot, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, последнюю попытку убедить Турцию отказаться от закупки С-400 предприняла американская делегация, посетившая Анкару на этой неделе.

Однако турецкие власти отклонили предложение Вашингтона, так как оно не включало в себя ни скидку на запрашиваемые США 3,5 миллиарда долларов за поставку ЗРК Patriot, ни передачу технологий.

Отмечается, что российские ЗРК обойдутся Турции втрое дешевле.

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