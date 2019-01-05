Президент США прокомментировал ситуацию с падением акций Apple на конференции в Белом доме.

Как передает «Лайф», об этом сообщает в «Твиттере» журналист Vox Аарон Рупар.

Напомним, стоимость компании упала на 9% после того, как Тим Кук снизил ожидаемый доход в первом квартале 2019 года.

В первую очередь Трамп обратил внимание на то, что электроника Apple собирается в Китае. Отметим, что одной из причин падения прибыли Кук назвал торговую войну между США и Поднебесной.

— Не забывайте, что продукция Apple производится в Китае, — говорит президент США. — Я говорил Тиму Куку, своему другу, чтобы он делал продукты в США. Вы строите эти большие красивые заводы длиной в несколько миль. Стройте их в США. Китай — крупнейший бенефициар Apple.

Ранее Трамп допустил возможность введения в США НДС на товары, ввозимые из Китая. Пока продукцию Apple собирают в Поднебесной, она также попала бы под налог. В связи с этим логично перенести производство электроники из Купертино в другую страну. Ранее сообщалось, что её сборкой будут заниматься во Вьетнаме.

Minval.az