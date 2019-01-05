Вывод американских войск из Сирии не означает, что Вашингтон каким-либо образом отказывается от своей позиции по вопросу о применении химического оружия в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу журналистам на борту самолета помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прибыл в Израиль на переговоры с руководством страны по поводу Сирии и пресечения возможности возрождения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в регионе.

«Нет абсолютно никакого изменения в позиции США по поводу противодействия использованию химического оружия сирийским режимом и абсолютно никакого изменения в нашей позиции, которая заключается в том, что на любое использование химического оружия будет дан очень серьезный ответ, как мы уже делали дважды», — цитирует его слова агентство Reuters.

«Так что у режима, режима [президента Сирии Башара] Асада, не должно быть никаких иллюзий по этому поводу», — утверждал Болтон. «Мы сейчас работаем над деталями и условиями, при которых будет осуществляться вывод войск, но мы не хотим, чтобы режим Асада рассматривал то, что мы делаем, в качестве некого отступления от нашей позиции, которая заключается в противодействии использованию оружия массового поражения», — заявил помощник президента США.

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