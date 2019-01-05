Бунтарка-герцогиня Сассекская отказывается рожать наследника британского престола в клинике, где появились на свет ее муж принц Гарри и его брат Уильям.

Супруга принца Гарри Меган Маркл готова нарушить традицию, начало которой положила принцесса Диана, сообщает 5-tv.ru.

Герцогиня Сассекская не хочет рожать наследника британского престола в госпитале Святой Марии в Лондоне, где появились на свет ее муж принц Гарри и его старший брат Уильям, а позже прошли роды Кейт Миддлтон.

Вместо этого, Меган планирует стать матерью в клинике Фримли-парк во Фрогмор-коттедже, где в прошлом рожала любимица Елизаветы II Софи Уэссекская — супруга младшего сына королевы Эдварда.

Маркл также не исключает вариант домашних родов под присмотром врачей королевской семьи.

Minval.az