Актер Леонардо Ди Каприо дал показания по делу о международной схеме отмывания денег. Об этом сообщает iz.ru.

Актер предстал перед большим жюри в Вашингтоне. Он рассказал о своей роли в так называемом «малайзийском деле», которое затронуло его продюсерскую компанию Red Granite Pictures.

Слушания проходили в закрытом режиме, содержание показаний актера не приводятся.

Речь идет о хищении средств из суверенного фонда благосостояния Малайзии. Часть похищенных средств якобы использовалась для финансирования съемок фильма «Волк с Уолл-стрит», главную роль в котором исполнил Ди Каприо.

Голливудский актер проходит по «малайзийскому делу» в качестве свидетеля. Главным подозреваемым является финансист Джо Лоу, который считается организатором схемы по отмыванию денег. Также в деле фигурируют бывший участник рэп-группы The Fugees Праказрел Мишель и бизнесмен Эллиот Броуди, финансировавший президентскую кампанию Дональда Трампа.

В июне 2017 года сообщалось, что Ди Каприо активно сотрудничает со следствием. В частности, он передал все подарки, полученные в качестве благодарности за работу над фильмом «Волк с Уолл-стрит», в том числе статуэтку «Оскар», выигранную Марлоном Брандо.

Minval.az