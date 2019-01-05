Инцидент произошел в клинике специализированной медицинской помощи Hacienda в столице штата Аризона.

Женщина была помещена в больницу по меньшей мере десять лет назад после того, как чуть не утонула.

Роды прошли 29 декабря, однако информация о произошедшем и официальные комментарии стали появляться лишь накануне. Отмечается, что ребенок родился живым и здоровым.

При этом упоминается о том, что до наступления родов персонал клиники не знал о беременности пациентки. Отмечается, что после этого случая правила работы в учреждении поменяли — теперь мужской медперсонал может заходить в палату к пациенткам только в сопровождении коллег женского пола.

В клинике заявили, что осведомлены об инциденте и «продолжают сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами», цитирует Arizona’s Family. Согласно заявлению, медицинское учреждение также проводит внутреннюю проверку.