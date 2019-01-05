29-летнюю Александрию Окасио-Кортез — самую молодую конгрессвуман в истории США — попытались высмеять в соцсетях из-за старого видео с ее танцем. В ответ она станцевала у собственного кабинета в Капитолии и выложила ролик в «Твиттер».

Видео 2010 года, на котором Окасио-Кортез танцует на крыше, опубликовал в «Твиттере» пользователь Дэн Джордан 2 января, за день до первого заседания Конгресса 116-го созыва, на котором Окасио-Кортез вступила в должность вместе с другими новыми членами палаты представителей, сообщает BBC.

Ролик, на момент публикации материала, набрал 10,7 млн просмотров и получил тысячи ретвитов. «Университетское видео Александрии Окасио-Кортез — Поздравляю Нью-Йорк!» — написал он. Джордан, судя по его «Твиттеру», активный сторонник Трампа.

29-летняя сторонница экс-кандидата в президенты, сенатора Берни Сандерса одержала сенсационную победу в Нью-Йорке на промежуточных выборах 6 ноября 2018 года. Сначала она неожиданно выиграла праймериз у высокопоставленного конгрессмена, председателя кокуса Демократической партии в палате представителей, а затем победила на выборах.

…High School video of Alexandria Ocasio-Cortez — Congratulations New York! pic.twitter.com/VSKdUImhZj — Dan Jordan (@realdanjordan) January 2, 2019

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