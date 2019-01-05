Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в пятницу, 4 января, во время своего визита в Каир, что готов отменить все договоренности с Израилем, сообщает Safa.

«Мы изучим эти соглашения, в том числе соглашение Осло, даже если это означает, что мы должны будем их отменить. Существуют 86 резолюций Совета Безопасности и 720 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН – и ни одна из них не выполняется», — подчеркнул Аббас.

Он пообещал, что Палестина пересмотрит вопросы координации с израильскими властями в сфере безопасности.

«Будущее опасно, — заявил Аббас. — У меня больше нет сил бороться, но я не закончу свою жизнь как предатель, я могу сказать еще сказать свое «нет».

Он заметил, что «мирный процесс в регионе умирает», а также назвал три основных проблемы, которые вынуждена решать администрация Палестинской автономии: «ситуация с США, ситуация с Израилем и ситуация с ХАМАСом».

При этом, как отмечает The Jerusalem Post, Аббас заявил на встрече с египетскими журналистами: «Наши двери закрыты для США: пока они не пересмотрят своих антипалестинских решений, ни один палестинец не будет встречаться с американским руководством».

Minval.az