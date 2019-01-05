Известный кремлевский пропагандист, генеральный директор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, который вместе с семьей на новогодние праздники приехал в Азербайджан на горнолыжный курорт Шахдаг рассказал сайту «Москва-Баку», почему его выбором в качестве места для зимнего отдыха оказался именно Азербайджан и признался, что для него, горнолыжника с огромным стажем, Шахдаг стал настоящим открытием. Ниже — представляем вниманию читателей интервью с незначительными сокращениями:

— Дмитрий Константинович, вы впервые катаетесь на горных лыжах в Азербайджане?

— Да, и я просто поражен тем, что я здесь увидел. Замечательный курорт, просто роскошный! Я катаюсь на горных лыжах уже больше сорока лет, с 1975 года, и где только не был. В Швейцарии, во Франции, в Андорре, в Карпатах… Все страны и горнолыжные курорты я перечислять не буду, список получится очень длинным. Так вот, я должен признаться, что Шахдаг – это лучшее из всего, что я когда-либо видел! Великолепные склоны, подъемники, прекрасный персонал, доброжелательная, очень теплая обстановка, все вежливы, дружелюбны, все друг другу помогают. Роскошный курорт!

— Вам кто-то посоветовал поехать в Шахдаг?

— Так получилось, что еще несколько лет назад мы всей семьей собирались покататься в Азербайджане. Моя жена и дети уехали, а я.. не смог. Сначала был занят на съемках передачи, потом заболел. Но, когда семья вернулась, и я услышал восторженные рассказы, мы решили, что обязательно предпримем попытку номер два! В Шахдаге, как я успел заметить, отдыхает много русских, в лифте порой встречаешься с американцами, немцами. Итальянец, с которым мы уже успели познакомиться, открыл здесь замечательный ресторан, в который мы приходим обедать. И, кстати, ему принадлежит уже целая сеть итальянских ресторанов в Азербайджане. . Как видите, хорошие слухи об этом курорте уже обошли Европу и пересекли даже Атлантический океан!

— У вас чисто спортивный отдых, или планируется что-то еще?

— Я катаюсь на горных лыжах, мои дети катаются на горных лыжах, моя жена – на сноуборде… Поэтому в основном мы все время на склоне, но последние два дня перед отъездом в Москву, 8 и 9 января хотим провести в Баку. Показать детям город. Не планируем ничего особенного, просто хочется посмотреть на реконструированный старинный центр, побродить по улочкам, выйти к морю…

Minval.az