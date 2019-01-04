45-летняя Хайди Клум может похвастаться крайне успешным 2018 годом: она не просто нашла свою любовь, но и стала невестой. 29-летний возлюбленный Том Каулитц сделал ей предложение накануне Рождества. 2 января в эфир вышло шоу Эллен Дедженерес, гостьей которого стала знаменитая модель. Передача была записана, увы, до того момента, когда звезда обручилась со своим бойфрендом. Когда Эллен спросила Клум, хочет ли та выйти замуж на Каулитца, модель ответила вот что:

«Я все еще верю в любовь и брак, хотя я дважды потерпела в этом поражение. Думаю, что я не очень в этом хороша… Но я встретила прекрасного человека, посмотрим, что из этого выйдет!»

Как выяснилось, Хайди зря беспокоилась — через два дня после записи шоу Том попросил у нее руки и сердца.

Издание 7Дней напоминает: до романа с Каулитцем Хайди Клум была замужем дважды: в браке со стилистом Рико Пипино она прожила пять лет, а с певцом Силом, от которого родила троих детей (четвертого ребенка модели он удочерил) — семь. Том, к слову, тоже был женат — его брак с моделью Рией Зоммерфельд продлился полгода.

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