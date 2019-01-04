«Азербайджан должен предпринять дипломатические шаги, чтобы попытка Армении попасть в Совет безопасности ООН увенчалась провалом».

Об этом в интервью Minval.az заявил профессор Западно-каспийского университета, бывший дипломат Фикрет Садыхов.

«Конечно, не все в этом вопросе зависит от нас. Нам необходимо подключить страны, наших партнеров и союзников, входящих в Совбез ООН, от которых зависит принятие этого решения. Мы должны начать процедуру, которая не допустит членства Армении в Совбезе. Поскольку это нонсенс и наплевательское отношение на международное право. Если Совбез ООН в какой-то степени уважает себя, если государства, являющиеся непостоянными членами данной структуры, признают территориальную целостность Азербайджана, то они не должны потакать необоснованным амбициям Армении, поставив перед ней определенные преграды», — подчеркнул политолог.

Ранее и.о. министра иностранных дел Зограб Мнацаканян заявил, что Армения намерена выдвинуть свою кандидатуру в качестве непостоянного члена Совбеза ООН. Выборы, по его словам, пройдут в октябре и «у Армении, относящейся к восточно-европейской группе, есть шансы на избрание».

По мнению Ф.Садыхова, вызывает удивление тот факт, что страна, которая оккупировала часть территории Азербайджана и не выполняет резолюции Совбеза ООН по Карабаху, претендует на такую позицию. Кроме того, политолог напомнил о том, что Армения — беднейшая страна ООН и платит меньше всех взносы.

«Убежден, что платит не столько сама Армения, а сколько их спонсоры и доноры, а также те, кто их поддерживает. Стремление Армении стать непостоянным членом СБ ООН кроме демонстрации ее амбиций ничего не представляет.

Если любая страна-агрессор, в отношении которой приняты несколько резолюций СБ ООН, будет пытаться войти в состав непостоянных членов данной структуры, то это не только игнорирование международного права, но и подрыв сформированной на сегодняшний день системы международных отношений, на которой зиждется межгосударственные отношения», — подчеркнул эксперт.

Но, по словам нашего собеседника, к сожалению, есть и прецеденты. В качестве примера эксперт напомнил о резолюции СБ ООН в отношении Израиля по поводу освобождения палестинских территорий.

«Это также никого не беспокоит из ведущих государств. Там, где необходимо ведущие страны реализуют свои интересы, применяя санкции. Как это было сделано в отношении России в связи с Крымом и Донбассом. А там, где стратегические и основополагающие интересы выходят на первый план, то на многое просто закрывается глаза», — посетовал он.

Тем не менее, как считает эксперт, даже если Армения и будет избрана в качестве одной стран- непостоянных членов Совбеза ООН, это ничего ей не даст.

«Избрание на два года в роли непостоянного участника СБ ООН означает активное участие в обсуждении и решении ряда узловых проблем мировой политики. Для Армении это ничего не значит, так как Ереван в мировой политике активного участия не принимает. Эта страна не является участником каких-то масштабных трансрегиональных проектов, важных военно-политических альянсов. Даже в рамках ОДКБ Ереван обострил отношения со своими партнерами. Армения вообще не определилась со своими приоритетами во внешней политике — она или стремится «прислониться» к России, либо раздает обещания Западу и НАТО. Поэтому, не думаю, что она получит какие-то дивиденды. Изолированность Армении вряд ли даст ей политический результат и выгоды в составе Совбеза ООН, в случае, если она и будет избрана членом организации», — резюмировал Ф.Садыхов.

Бахтияр Сафаров

Minval.az