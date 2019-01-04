Вывод американских войск, располагавшихся на севере Сирии — это хитрый шаг, который усложнит положение России в регионе. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

По его словам, американцы оставляют район, куда вступили десятки тысяч солдат армии Турции, которые готовятся к нападению на курдских «террористов». «Мы заставили сирийские правительственные силы войти в этот район, а сами уходим. Мы создали огромную проблему для [президента России Владимира] Путина», — сказал Макгрегор.

«Путин выстраивал отношения с турками, Путин строил отношения с иранскими и сирийскими партнерами, а теперь ему придется выбирать», — добавил он. По его мнению, если Россия пустит в северную Сирию турков, она потеряет сотрудничество с Дамаском и Тегераном.

Полковник считает, что США «ликвидировали фактор, заставлявший объединяться этих партнеров в регионе», и это хорошо.

Minval.az