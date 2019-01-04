Национальный банк Грузии объявил о завершении ликвидации «Международного банка Азербайджана», и выдал согласие на его преобразование в общество небанковской деятельности.

Как сообщает «Business Грузия», по распоряжению вице-президента НБГ Арчила Мествиришвили, ликвидационные счета банка, открытые в НБГ, должны быть закрыты, и изъяты из реестра.

8 января распоряжение будет представлено для соответствующего реагирования реестру предпринимательских и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц.

Банк начал процесс ликвидации независимо, и обратился к НБГ после сокращения портфеля до 100 000 лари. На счетах оставались также невостребованные средства клиентов.

До назначения ликвидатора НБГ, они сами избрали подрядчика для продаваемого портфеля, и до того погасили основные обязательства акционеров, в том числе семьи бизнесмена Вано Чхартишвили (до 3 миллиона лари).

Азербайджанский банк покинул Грузию после 11 лет деятельности.

Minval.az