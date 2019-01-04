Россия похожа на хороший сорт сыра — такая же дырявая. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Глеб Павловский.

«Мы живем в такой стране, которая только изображает из себя монолит, каменный, как стена», — считает Павловский. «А на самом деле она ведь дырявая. Она как некоторые сорта хорошего сыра — очень дырявая», — добавил он.

По мнению эксперта, в России масса «ходов» — «кротовых, лисьих, барсучьих нор, лисьих, кроличьих». И именно благодаря им людям есть, где жить.

«Поэтому это иллюзия, что перед нами какой-то сплошной режим, который непоколебимый», — уверен Павловский.

При этом, считает политолог, режим и сам знает, что он слаб и поэтому иногда «пугает» граждан.

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