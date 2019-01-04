В 1994 году Джефф Безос искал новое название для своей компании Cadabra и хотел назвать её Relentless — «безжалостный». Домен Relentless.com до сих пор перенаправляет на Amazon, а спустя 25 лет «безжалостный», по мнению Wired, лучшее определение для империи Безоса.

Физически Amazon занимает такое же место, сколько 38 Пентагонов. В Amazon работают около 613 тысяч человек, что вдвое больше, чем в Alphabet (94 тысячи), Facebook (33 тысячи) и Microsoft (135 тысяч) вместе взятых.

Amazon известен в первую очередь из-за онлайн-магазина, но в погоне за ростом компания начала доминировать не только в электронной коммерции. Сейчас Amazon — крупнейший поставщик облачных услуг и системы «умного» дома, дизайнер одежды, рекламная площадка, продюсер телевидения и кино, издатель книг и владелец краудсорсинговой платформы.

Книги

Amazon начала свою деятельность в качестве онлайн-продавца книг в 1994 году и до сих пор владеет несколькими издательствами и дочерними компаниями по продаже книг. Большинство из них принадлежат Amazon Publishing — издателю и владельцу импринтов одновременно:

Thomas & Mercer публикует мистику, триллеры и криминальные романы;

Little A занимается научной литературой и фантастикой;

AmazonCrossing переводит тексты;

47 North занимается фантастикой и фентези;

Skyscape издает книги для подростков;

Two Lions издает книги для детей;

Jet City Comics — комиксы;

Montlake Romance — романтическая литература;

Waterfall Press публикует христианскую литературу;

Grand Harbor Press отвечает за «вдохновляющие» книги;

Lake Union Publishing — книжный клуб фантастики;

Amazon Original Stories издает короткие романы и публицистику

Amazon Encore занимается классическими произведениями, которые считались утерянными;

TOPPLE Books публикует работы, которые отбирает сценаристка Джилл Солоуэй.

Также Amazon принадлежат книжные компании Avalon Books, The Book Depository, BookFinder и AbeBook.

В 2005 году Amazon купила самиздат BookSurge и CustomFlix — компанию по выдаче фильмов по запросу, переименована в CreateSpace. В 2007 году Amazon купила независимого издателя аудиокниг Brilliance Audio и ACX.

Одновременно с первой электронной книгой Kindle компания запустила собственное издательство электронных книг Kindle Direct Publishing и за $300 млн купила магазин по продаже аудиокниг Audible.

В 2009 году Amazon объединила CreateSpace и BookSurge в издательство On-Demand Publishing (под брендом CreateSpace). В 2013 году Amazon купила агрегатор книг Goodreads и объединила с Shelfari — ещё одной социальной сетью с каталогизатором книг, приобретенной в 2008 году.

В 2014 году Amazon купила платформу цифровых комиксов ComiXology, а в 2015 запустила Amazon Rapids — приложение, которое по подписке присылает короткие детские рассказы в виде тестовых сообщений.

В 2018 году CreateSpace объединили с Kindle Direct Publishing. Теперь компания занимается всеми услугами по публикации электронных книг и книг в мягкой обложке, а все медиа-услуги передали в новую компанию Amazon Media on Demand. Она отвечает за производство и доставку дисков.

Также у Amazon есть больше десятка розничных магазинов Amazon Books и цифровой магазин Kindle, где пользователи устройств бренда могут купить электронные книги и другой контент Kindle.

Медиа

В 1998 году Amazon купила онлайн-базу фильмов IMDB и увеличила свой ассортимент до продажи музыки, предлагая пользователям более 125 тысяч CD- и DVD-дисков, а в 1999 году приобрела Alexa Internet — компанию по анализу веб-трафика.

В 2007 году Amazon запустила стриминговый сервис Amazon MP3, переименованный в Amazon Music. В 2006 году компания запустила Amazon Unbox — сервис для покупки и загрузки видео, который затем был переименован в Amazon Video on Demand, Amazon Instant Video и Prime Video (Amazon Video). В сервисе Prime Video Amazon предлагает контент от Amazon Studios — компании, которая с 2010 года занималась сценариями, но теперь производит и распространяет сериалы и фильмы.

В 2017 году Amazon купила права на «Властелин Колец» за $250 млн, чтобы снять сериал по книжной вселенной. Также Amazon купила Withoutabox — сервис, который упрощал процесс представления и отбора фильмов для кинофестивалей (сейчас в стадии закрытия), и в 2008 году Box Office Mojo — сервис, отслеживающий кассовые сборы фильмов.

Grand Tour — один из основных эксклюзивов Amazon Prime

В начале 2014 года Amazon приобрела американского разработчика видеоигр Double Helix Games и переименовала в Amazon Game Studios, а затем купила стриминговую платформу Twitch за $970 млн и Curse — игровую платформу-сообщество. Все учетные записи Curse были переведены в Twitch, что расширило базу пользователей.

В 2015 году Amazon запустил Amazon Tickets — сервис по продаже билетов на концерты и другие мероприятия Великобритании.

Также Amazon владеет образовательными ресурсами Amazon Inspire и TenMarks (находится в стадии закрытия), а также Whispercast — сервис по обмену аудиокнигами среди преподавателей. DPreview — популярный сайт, посвященный фотокамерам, тоже принадлежит Amazon.

Ритейл

Более 6 млн независимых торговцев платят Amazon за продажу товаров через площадку компании, а также за дополнительные услуги — хранение на складах и доставку. Также Amazon продает и собственную продукцию через десятки брендов, среди которых:

Mountain Falls — товары личной гигиены;

Rivet — мебель;

Daily Ritual — женская одежда;

Amazon Basics — альтернативы популярным товарам от Amazon.

Продавцы могут платить за размещение рекламы через Amazon Advertising — третью по величине платформу цифровой рекламы, которая уступает только Google и Facebook с долей рынка около 4,2%.

Amazon выдает кредиты на открытие бизнеса на своей площадке с помощью программы Amazon Lending, запущенной в 2011 году. С её помощью компания выдала миллиарды долларов компаниям, которые не могли получить кредит в других местах.

На Amazon.com работает подписка Amazon Prime, запущенная в 2005 году. Вначале компания предлагала только бесплатную двухдневную доставку, но быстро превратилась в большой бизнес. В подписку входят сервисы Amazon Music и Amazon Video, сервис хранения фотографий Amazon Photos, облачное хранилище Amazon Drive, сервис аренды электронных книг Prime Reading, доставку непортящихся продуктов Amazon Prime Pantry, службу доставки и получения продуктов Fresh, а также доставку еды Amazon Restaurants и доставку товаров в течение часа Amazon Now.

Также есть сервис по продаже б\у вещей Amazon Warehouse и Amazon Second Chance, сервис для отремонтированных товаров с гарантией Amazon Renewed и площадка по заказу услуг по ремонту и уборке дома Amazon Home Services.

Для работы с подрядчиками Amazon создала компанию Amazon Flex, а также собственную платежную систему Amazon Pay, запущенную в 2007 году. В 2018 году Amazon купила индийскую платежную систему Tapzo за $40 млн и тут же анонсировала её закрытие и перевод пользователей в Amazon Pay.

Реклама купленного сервиса Twitch на коробках доставки Amazon Polygon

Также Amazon владеет другими площадками электронной коммерции: обувным магазином Zappos, магазином женской одежды Shopbop и мужской одежды East Dane, дискаунтером 6pm, и магазином тканей Fabric.com. В 2010 году Amazon купила Woot! — платформу с ежедневными скидками на товары, а в 2017 году дубайскую платформу электронной коммерции Souq.com за $580 млн и Wing.ae — стартап, который доставляет на следующий день после заказа товара. Amazon принадлежит и индийская платформа электронной коммерции Junglee.

В 2017 году Amazon купила Whole Foods — сеть премиальных продуктовых магазинов, а в 2018 году приобрела 49% акций More — одной из крупнейших в Индии продуктовых сетей.

Одновременно Amazon управляет собственной сетью частично автоматизированных продуктовых магазинов Amazon Go, в которых нет продавцов и запустила сеть торговых грузовиков Treasure Trucks.

Amazon владеет краудсорсинговой платформой Amazon Mechanical Turk, запущенной в 2005 году.

Amazon Web Services

В 2003 году Amazon запустила веб-хостинг AWS, который под брендом Merchant.com помог запустить собственные онлайн-площадки для ритейлеров Target и Borders. В 2006 году компания запустила Amazon S3 — поставщика услуг облачного хранения и хостинга, который по состоянию на 2013 год хранил более двух триллионов цифровых объектов. S3 используют Tumblr, Reddit, Pinterest и Dropbox в качестве основного поставщика хранения данных.

Также в Amazon входят подразделения Amazon Elastic Compute Cloud и Amazon Simple Queue Service. В 2011 году Amazon запустила AWS GovCloud — облачную платформу для государственных учреждений, в 2015 AWS IoT — платформу для управления «интернетом вещей» и выиграла контракт на $600 млн для создания облачного хранилища ЦРУ — AWS Secret Region.

В 2015 году Amazon купила стартап Showfitr — он помогает определить размер обуви клиента во время онлайн-покупок, и Safaba — систему машинного перевода.

В 2017 году Amazon купила Body Labs — компанию трехмерного сканирования и моделирования человеческого тела, и платформу для разработчиков игр GameSparks. Amazon использовала эти компании для развития технологий дополненной и виртуальной реальности Amazon Sumerian. Также в 2017 году куплены стартапы по кибербезопасности Harvest.ai и Sqrrl.

Amazon запустила собственную систему распознавания лиц Amazon Rekognition, которую используют правоохранительные органы США. Она вызвала критику за неточность в распознавании — во время проверки системы, 28 членов Конгресса США были сопоставлены с преступниками.

Энергетика и транспорт

Чтобы снабжать центры обработки данных энергией, Amazon заключила контракт с компаниями по разработке возобновляемых источников энергии для создания ферм ветровой и солнечной энергии в Индиане, Вирджинии, Огайо и Северной Каролине. В 2017 году Amazon построила крупнейшую ветряную электростанцию Amazon Wild Farm в Техасе.

Amazon владеет парком грузовых самолетов Prime Air Cargo Planes и компанией морских грузоперевозок. С 2014 года компания работает над службой доставки товаров дронами Prime Air Drones. Проект находится в ранней стадии, но в 2016 году первая посылка была доставлена дронами клиенту в Англии.

Устройства

В 2004 году Amazon открыла Lab126 — R&D-подразделение, которое выпустило успешные продукты компании — электронные книги Kindle, планшеты Kindle Fire, ТВ-приставку Kindle Fire TV и TV Stick, колонки Amazon Echo и Echo Dot, а также «умную камеру» Echo Look. Также Lab126 отвечала за провальный Amazon Fire Phone.

В 2012 году Amazon купила роботехническую компанию Kiva Systems за $775 млн и переименовала её в Amazon Robotics. После покупки Amazon расторгла все контракты Kiva с другими компаниями, оставив склады Amazon в качестве единственного клиента.

В 2017 году Amazon запустила сервис Amazon Key, который позволяет сотрудникам Amazon доставлять товары в дом клиента с помощью «умной» камеры Amazon Cloud Cam, совместимого «умного» замка и приложения Amazon Key. Ещё Amazon владеет Blink Home — компания разрабатывает технологии домашней автоматизации, а также Ring — «умный» дверной звонок. Также доставка Amazon Key работает и для автомобилей с помощью услуги Amazon Key In-Car.

Здравоохранение

В 2014 году Amazon открыла секретную лабораторию по разработке технологий здравоохранения. У неё три названия: 1492, The Amazon Grand Challenge и Project X. Лаборатория сотрудничает с центром исследования рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле, чтобы использовать возможности машинного обучения для предотвращения или лечения рака.

Для компаний по медицинскому страхованию Amazon предлагает Hera — технологию, которая определяет ошибочные диагнозы и помогает выставить счета пациентам. Также Amazon продает больницам лекарства через b2b-сервис Amazon Business.

За первый квартал 2018 года Amazon наняла более 20 врачей и экспертов в области здравоохранения, а также заключила партнерство с JPMorgan Chase и Berkshire Hathaway для создания новой компании, призванной улучшить здравоохранение и сократить расходы на медицину.

В августе 2018 года издание CNBC рассказало, что Amazon планирует открыть клинику первичной медицинской помощи в своей штаб-квартире в Сиэтле. В июне 2018 года Amazon за $1 млрд купила онлайн-аптеку PillPack — стартап, который доставляет лекарства клиентам напрямую.

Джефф Безос

Глава Amazon владеет множеством компаний за пределами Amazon: он владеет инвестиционным холдингом Bezos Expeditions и космической компанией Blue Origin, а в 2013 году купил газеты Washington Post и Newsweek за $250 млн.

Minval.az