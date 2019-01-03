3 января на бирже NASDAQ акции компании Apple опустились на 8,24% и торговались на отметке $144,9, приводит «ГОРДОН» данные торгов. Капитализация компании опустилась до $687,6 млрд.

Ценные бумаги падают после публикации 2 января письма главы компании Тима Кука к инвесторам. Он рассказал, что компания пересмотрела прогноз по выручке в первом квартале 2019 года из-за замедления продаж iPhone на развивающихся рынках, прежде всего в Китае.

Apple ожидала получить выручку в $89–93 млрд, однако теперь прогноз снизили до $84 млрд.

По словам Кука, руководство не ожидало настолько масштабного замедления экономического роста в Китае, связанного с торговыми войнами между Пекином и Вашингтоном.

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