Глава МИД Великобритании Джереми Хант констатировал, что президент Сирии Башар Асад сможет удержаться на посту.

По мнению главы британского дипведомства, сирийский лидер сможет находиться во главе государства еще какое-то время. «Британская позиция заключается в том, что у нас никогда не будет прочного мира в Сирии с этим режимом», — признал он.

«К сожалению, мы полагаем, что он останется на своем посту в течение какого-то времени», — приводит слова Ханта Reuters.

Министр добавил, что это стало возможным благодаря поддержке РФ.

Minval.az